Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di ZAGOR IL RE DI DARKWOOD

(Di venerdì 23 agosto 2024)cartonata per. IL RE DI, la storia in cui l’eroe narra il proprio incredibile passato e la nascita dello Spirito con la Scure. In questa storia, scritta da Guido Nolitta e disegnata da Gallieno Ferri, Cico trova casualmente il ritratto dei genitori die spinge l’amico a narrargli il suo passato.viveva con il padre e la madre in riva al torrente Clear Water. Ma un brutto giorno, quando era ancora un bambino, i Wilding vennero attaccati dagli indiani Abenaki, guidati da un bianco, Salomon Kinsky Solo il piccolo Pat sopravvive a questa tragedia e a prendersi cura di lui è Wandering Fitzy, un ricco commerciante di Boston che ha scelto di cambiare vita e di vivere nei boschi. Diventato adulto, Pat Wilding non riesce a placare la rabbia ma, vendicandosi, scopre una terribile verità che cambierà per sempre la sua vita.