Amici 24 | in onda la pubblicità della nuova edizione la scoperta è assurda e i fan sono furiosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È iniziato il conto alla rovescia per ladisu Canale 5. Durante tutta l’estateandati avanti i provini per selezionare i nuovi allieviscuola più famosa d’Italia. Le selezioni sisvolte sotto la supervisione di Giulia Stabile, che più di una volta ha fatto un’incursione dietro le quinte per conoscere i giovani talenti arrivati da tutta Italia con il sogno di diventare cantanti o ballerini. Ma intanto è già scoppiata la polemica. In questi giorni stanno andando inalcuni promo pubblicitaritrasmissione condotta da Maria De Filippi, che annunciano ai telespettatori il ritorno del talent show a breve. Molti telespettatori, però, hanno notato una cosa. Nel video promozionale si vedono tutti i volti dei finalistipassata, tranne uno. Un’assenza che non è passata inosservata.