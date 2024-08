Naufragio Palermo la complicata operazione per recuperare i corpi all’interno del Bayesan I sub hanno solo 12 minuti di autonomia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Un’molto. L’immersione dei sommozzatori è molto breve, troppo breve per riuscire a riportare alla luce idei passeggeri in tempi ridotti. Il super yacht– affondato a causa tromba d’aria – è appoggiato sul fianco sul fondale di Porticciolo, il borgo marino alle porte di. Sono 49 metri di profondità e i sommozzatori possono operare ad un massimo di 50. Siamo dunque nei limiti massimi, per questo i sub possono restare in immersioneper 12, sono 3-4per scendere, altrettanti per risalire. In un massimo di 5-6dunque i sommozzatori devono riuscire ad entrare nello yacht di 56 metri, entrare nelle cabine eda tirare su. Sono sei i dispersi – tra cui l’imprenditore britannico Mike Lynch – i cui cadaveri sono probabilmente intrappolati in fondo al mare.