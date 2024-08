Morgan attacca Emma e le dedica la canzone provocatoria Rutta VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pochi giorni faavevato i suoi colleghi cantanti, almeno quelli che lo avevano abbandonato e che gli avevano girato le spalle dopo che la sua ex Angelica Schiatti lo aveva denunciato per stalking, anche se a distanza di 4 anni ancora non c’è una sentenza. Se prima l’ex frontman dei Bluvertigo aveva sparato un po’ nel mucchio, questa volta il suo bersaglio è ben definito e ha un nome e un cognome:Marrone. La cantante si è schierata a favore di Angelica Schiatti nella controversia legale contro, suscitando le sue ire. In particolare, sui social, aveva scritto: “In un mondo pieno disiate Calcutta”, facendo riferimento al cantante che attualmente è il compagno di Angelica Schiatti e che a sua volta sui social ha denunciato i presunti messaggi di stalking cheavrebbe inviato alla Schiatti.