Meloni vede Salvini e sente Tajani | vertice di maggioranza il 30 agosto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'appuntamento è il 30: a Roma, dopo il rientro dalle ferie, i tre leader dellasi incontreranno per fare il punto prima della ripresa. I dossier aperti non mancano: dalle nomine Rai alla manovra che dev'essere approntata in autunno, fino alle iniziative politiche che rischiano di regalare vantaggio alle opposizioni, come il tema della cittadinanza agli stranieri che sta portando nervosismi tra gli alleati di governo. Resta poi da chiudere la partita per il commissario da presentare a Bruxelles: l'Italia è l'unico paese a non aver ufficializzato un nome, nonostante le solide e ripetute indiscrezioni sul ministro Raffaele Fitto. Quello di ieri tra la premier Giorgiae il leader della Lega, Matteo, era solo un incontro informale, rassicurano dunque fonti di governo.