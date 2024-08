Diletta Leotta svela il suo segreto di bellezza | cosa ha fatto al viso – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con un brevepubblicato sui social media,ildidietro al suo incarnato perfetto. Per la celebre conduttrice di Dazn, laè unaseria.non ha mai nascosto al pubblico il culto per il suo aspetto fisico, per il mantenimento di una forma perfetta e per il ricorso ad alcuni interventi di chirurgia estetica mirati, di cui non si vergogna afe il suodi: il trattamentoto in un(Foto ANSA) – Cityrumors.itNel corso degli anniha più volte ammesso pubblicamente di essere ricorsa alla chirurgia estetica per raggiungere la versione migliore di se stessa. Supportata dal lavoro di professionisti del settore, la conduttrice di Dazn non ha mai smesso di prendersi cura della propria