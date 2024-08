Dalla Russia grave pressing sull’ambasciatore e la Rai… Parla Graziano Pd

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Èche laabbia fatto pressioni e abbia convocato l’ambasciatore italiano per il solo fatto che un giornalista e un operatore abbiano fatto il loro mestiere”. Stefano, deputato del Partito democratico, non è uno abituato a mandarle a dire. Anzi, da tempi non sospetti ha mantenuto questa posizione e ha chiamato personalmente la giornalista Rai Stefania Battistini sulla quale pende una procedimento penale avviato, per esprimerle la solidarietà sua e del Pd. Da quando laha iniziato le ostilità contro l’Ucraina, ne abbiamo viste tante. Cosa rendeil fatto di aver convocato l’ambasciatore italiano? È inaccettabile che venga convocato l’ambasciatore italiano inper il solo fatto che una giornalista e il suo operatore del servizio pubblico abbiano fatto il loro lavoro.