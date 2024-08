Morto per il morso del ragno violino la via crucis tra 3 ospedali | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Notizie che tolgono il respiro e lasciano tutti senza parole. La sindaca di Collepasso, Laura Manta, ha espresso la sua profonda vicinanza alla famiglia di Giuseppe Russo, un giovane di soli 23 anni che ha perso la vita a causa delle complicazioni derivanti daldi un. In un toccante post su Facebook, la sindaca ha scritto: “Un angelo che da oggi veglierà su di voi”.Leggi anche: Italia, muore a 23 anni per ildi un: shock settico fataleLeggi anche: Donna trovata morta seminuda: mistero a Trieste. Era madre di due figli Oggi l’addio al 23enne Oggi, domenica 18 agosto, si svolgeranno i funerali nella chiesa di Cristo a Collepasso, dove è stato deciso di annullare un evento serale in segno di rispetto per il dolore che ha colpito Antonio e Rosaria, i genitori di Giuseppe. “In città c’è grande sgomento.