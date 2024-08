Coppa Italia Serie C 2024 2025 | Avellino e Giugliano avanti ai rigori Camarda lancia il Milan Futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024)passano agli ottavi dopo i, Francescofa volare il: ecco tutti i risultati della serata delladi. Parte bene l’contro il Pontedera, creando numerose occasioni con i vari Russo, Benedetti, Patierno e Frascatore, ma Calvani è in serata super e para tutto. Il meritato vantaggio dei campani arriva al 50? col colpo di testa di Russo su cross di Liotti. Ma dopo pochi minuti si “sveglia” anche il Pontedera, fin lì mai pericoloso, creando un paio di occasioni su cui chiude Marson, ma al 75? arriva il pareggio firmato da Italeng. Si va ai supplementari, dove succede poco, se non l’espulsione per doppia ammonizione di Cerretti; ma non ci sono gol, e si va quindi ai: perfetta ladell’, mentre l’errore di Sala condanna il Pontedera.