Precedenti Genoa-Inter | quarta volta all’esordio ma prima al Ferraris

(Di venerdì 16 agosto 2024)si giocherà domani alle 18.30 e inon sono eccellenti nelle ultime trasferte in Liguria, almeno per il passato recentissimo. Meglio, invece, quando si è giocato allagiornata ma lì era sempre a Milano. I– Quello di domani sarà ilnumero 74 in trasferta. Risale al terzo anno di attività dei nerazzurri la, il 3 aprile 1910 perdendo 4-0. I rossoblù sono in vantaggio nel computo in terra ligure, con 28 successi contro 21 (di cui 2 in Coppa Italia) e 24 pareggi. I gol fatti sono 93, quelli subiti 114 (nel computo delle reti non si conta una sconfitta nerazzurra a tavolino del 22 gennaio 1911). È in corso una serie positiva di 5 partite al, ma gli ultimi 2 sono pareggi: 0-0 il 25 febbraio 2022, 1-1 il 29 dicembre 2023.