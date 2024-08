Circumflegrea | incendio vicino binari interrotta tratta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFiamme nei pressi deila circolazione lungo unadella. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come “causaalla vegetazione confinante con la sede ferroviaria presso la stazione di Pisani, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, la circolazione sulla lineaè momentaneamentetra le stazioni di Pianura e Quarto, dove è stato istituito servizio sostitutivo in bus”. Immagine di repertorio L'articoloproviene da Anteprima24.it.