Usa dopo la dura repressione delle proteste pro Gaza si dimette la presidente della Columbia University

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il suo pugno duro nellapronel suo ateneo aveva creato numerose polemiche. E oggi, a quasi 4 mesi dagli arresti degli studenti che manifestavano per il popolo palestinese, la, Minouche Shafik, si è dimessa. Lo ha annunciato lei stessa in una lettera inviata mercoledì alla comunità. Economista di origine egiziana ed ex funzionaria di alto rango presso la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca d’Inghilterra, nonché exLondon School of Economics, Shafik ha dovuto affrontare pressioni e polemiche per la sua gestione degli accampamenti del campusche protestavano contro la guerra tra Israele e Hamas.