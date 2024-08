Meloni rush finale per il commissario europeo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) La lettera del governo italiano con l'indicazione delle nomine per la nuova Commissione non è ancora stata spedita. Altri lo hanno fatto. Giorgiano. D'altronde Ursula von der Leyen vuole avere tutti i nomi entro il 30 agosto. Sperava di averli anche due settimane prima, ma non c'è un termine rigoroso. L'incastro non è facile, il compito della presidente della Commissione poco invidiabile. Deve fare i conti con una maggioranza più composita e multiforme di quella del primo mandato. E con un mosaico di personalità, provenienze, compatibilità da far rabbrividire anche nel clima torrido di questa estate. Di fatto, la lettera da Roma non è partita. Il governosta verificando pesi e contrappesi, rischi e opportunità. Questa pausa di Ferragosto può portare l'attesa schiarita. E che avvenga proprio in Puglia, terra di Raffaele Fitto.