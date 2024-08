Musk e Trump si incontrano | il trionfo del nulla nell’intervista su X

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 agosto 2024) Elone Donald: due ego smisurati a confronto in un’intervista che passerà alla storia come ildel. Poteva essere il momento della verità, invece è stato solo un lungo monologoiano condito da qualche timido tentativo didi sembrare un intervistatore. Il ritardo tecnico: un presagio del vuoto a venire Partiamo dall’inizio, o meglio, dal non-inizio. Quaranta minuti di ritardo per problemi tecnici. Il magnate della tecnologia che non riesce a far funzionare un collegamento video. Già questo la dice lunga sul livello dell’incontro. Ma il bello doveva ancora venire., sopravvissuto miracolosamente a un tentativo di assassinio il mese scorso, parte subito in quarta con un fiume di parole su tutto ma soprattuto sul niente. Immigrazione, inflazione, ordine pubblico, agricoltura, dittatori vari ed eventuali, minaccia nucleare.