Ero un bullo | un corso di approfondimento per i docenti sul bullismo e cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 agosto 2024)di formazione professionale per, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Ile il cyberrappresentano sfide significative nel contesto educativo odierno, e le iniziative per prevenire e affrontare questi fenomeni sono fondamentali. Un nuovodi, intitolato “Ero un”, si propone di offrire strumenti e conoscenze per comprendere e contrastare ile il cyberattraverso una metodologia innovativa.