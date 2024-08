Clamoroso Osimhen verso il Chelsea I Blues fanno saltare Omorodion vogliono il nigeriano Chiringuito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024)il: è saltato l’affare(Ilal Cibali. Salta l’affaretra l’Atletico Madrid e il. E a questo punto secondo gli spagnoli per ila priorità in attacco è Victor. Non a caso oggi Calenda sarebbe stato avvistato all’amichevole-Inter. Si sta aprendo la pista che sblocca il mercato del Napoli? Pare proprio di sì. Anche perché è stato proprio ila farl’affare. Ihanno modificato i termini dell’affare e l’Atletico non è più stato alle nuove condizioni. Alnon hanno dubbi: ilha cambiato le condizioni dell’operazione e ha dirottato le sue attenzioni suldel Napoli. Ilora vuole chiudere per Victor