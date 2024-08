Lin Yu Ting vince la medaglia d' oro come Imane Khelif | ancora polemica sulle pugili intersex

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Lin Yusi aggiudica l'oro nella finale di boxe alle Olimpiadi di Parigi contro l'avversaria polacca Julia Szeremeta. La campionessa, taiwanese, era finita al centro delle polemiche insieme alla pugile algerinaper il fatto di essere. Tutte e due le atlete l'anno scorso sono state espulse dai Mondiali di boxe gestiti dall'Iba per via di livelli di testosterone giudicati troppo alti. Entrambe invece sono state ammesse ai Giochi di Parigi dal Comitato olimpico internazionale (che non riconosce l'Iba) ed entrambe hanno vinto un oro nelle rispettive categorie.