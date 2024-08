Promossi e bocciati Olimpiadi | Battocletti sublime Chamizo in declino volley maschile ridimensionato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)Antonino Pizzolato (sollevamento pesi): due anni fa era il migliore al mondo. Poi un infortunio alla schiena ne ha messo persino a rischio la carriera. Il rientro è stato lungo, problematico. Per diversi mesi è stata persino in bilico la qualificazione ai Giochi. Il siciliano non disputava una gara di questo livello da circa 28 mesi. Questo la dice lunga sulle innate qualità di un campione che è salito per la seconda volta sul podio alle, peraltro dopo un cambio di categoria (da -81 kg a -89 kg). Sofia Raffaeli (ginnastica ritmica): non la gara che avrebbe voluto, per sua stessa ammissione. La perfezione mostrata in qualificazione non è stata riproposta nell’atto conclusivo. Ad ogni modo si tratta di un bronzo storico, il primo per una ginnasta italiana nel concorso generale individuale.