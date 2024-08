PaninoLab – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024)Corso Magenta, 48 – 20123Tel. 02/87235313 Sito Internet: www..it Tipologia: panineria Prezzi: panini 8/12€, hamburger 14/19€, toast 6,50/11€ Chiusura: mai OFFERTA Come si evince dal nome, in questo locale il panino ha un ruolo principale nell’offerta, tant’è che viene proposto in moltissime varianti che soddisfano le esigenze di tutti. Il menù è ampio e articolato e prevede, oltre ai panini, anche insalate, zuppe, piatti freddi e caldi, taglieri misti di formaggi e salumi e, infine, dolci.