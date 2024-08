Adam Britton lo zoologo di Bbc e National Geographic condannato a 10 anni per aver violentato e ucciso cani | Depravazione oltre ogni concezione umana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il suo modus operandi era semplice: adottava un cane e dopo qualche giorno lo violentava e lo uccideva. E nel frattempo si riprendeva, condividendo poi le clip sul web. È la storia di, un esperto britco di coccodrilli. L’uomo è statoa 10e cinque mesi di reclusione per via della sua grottescasessuale. Tutto è cominciato nel 2014 ed è proseguito fino all’aprile 2022, quando l’uomo è stato arrestato dopo che un video con i suoi atti osceni è stato consegnato in forma anonima alle autorità.si filmava in un container, che, secondo il MailOnline, chiamava ‘stanza della tortura’, usando cellulari e videocamere, poi condivideva online i suoi video, incoraggiando altri a commettere reati simili. Dal 2020 ha usato Telegram per creare una community diri di animali.