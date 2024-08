Spal servono sei acquisti Portiere e bomber le priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sabato scorso dopo il test con il Forlì – l’ultimo prima del debutto in Coppa Italia serie C sul campo dell’Atalanta Under 23 – mister Dossena lo ha ammesso candidamente: sul mercato ladeve fare ancora tanto, anzi tantissimo. In uscita, ma soprattutto in entrata. Ma come sappiamo cessioni e innesti vanno necessariamente a braccetto, soprattutto dalle parti di via Copparo. Il tecnico lodigiano ha confessato di aspettarsi tra le cinque e le sette pedine, con l’obiettivo di alzare il livello di una squadra che nelle amichevoli ha messo a nudo tutti i propri limiti. Finora sono arrivati ufficialmente soltanto due giocatori: il regista Ivan Radrezza e il centravanti Ottar Magnus Karlsson. Tre considerando Matteo Bachini, il difensore centrale che prestissimo – probabilmente già oggi – raggiungerà Antenucci e compagni dalla Juve Stabia in cambio di Demba Thiam e Fabio Maistro.