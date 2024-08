Pensione minima | Qui gli anziani tirano la cinghia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Il pensionato medio di Monza e Brianza sta tutto sommato bene. Avendo lavorato tanti anni ha anche unaprobabilmente superiore a quella che troviamo altrove. Non è tuttavia il paradiso: anche nella ricca Brianza ci sono tante persone con la: in molti casi significa rinunciare anche alle cure e trascurare la propria salute". Anna Bonanomi, segretario generale dello Spi Cgil, tocca con mano la situazione ogni giorno. "Il rischio – avverte – è di fidarsi dei dati senza interpretarli. L’Inps fornisce un dato medio, che per la provincia di Monza e Brianza è abbastanza favorevole. In quella media, però, c’è di tutto. I dati disaggregati noi li abbiamo e ci dicono che ci sono tanti pensionati in difficoltà perché hanno la. In particolare il problema è vissuto soprattutto dalle donne.