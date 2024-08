Meghan tutti notano quel gesto in pubblico | è cambiato tutto con Harry

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il rapporto traMarkle edsi è evoluto nel corso del tempo: in particolare, unha commosso l’opinione pubblica. La linea narrativa proposta dai duchi del Sussex convinse poco l’opinione pubblica. E, come spesso accade quando le coppie vanno controcorrente, si è stabilito sin dall’inizio che uno fosse succube dell’altra. Il tentativo di svalutazione delle colpe diha implicato l’associazione della responsabilità totale all’attrice di Suits. Quasi come fosse stata lei stessa a scrivere un tomo di quasi 800 pagine con l’obiettivo di mortificare i reali inglesi. Per non parlare poi del vittimismo manifestato in occasione delle interviste, nelle quali il secondogenito denunciava con voce tremolante l’indole spigolosa e fumantina del fratello.edmostrano una diversa forma di reciprocità – foto: ansa – cityrumors.