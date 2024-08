Arrestato per abusi su minore il Gip | Padre Melis è portatore di Hiv

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 6 agosto 2024)Andreanei giorni scorsi per violenza sessuale su, "èdi Hiv" e questo aumenta la sua pericolosità. Lo ha scritto la giudice per le indagini preliminari, Milena Catalano, che ha disposto gli arresti domiciliari per il sacerdote, ex direttore della scuola e fondazioneAssarotti ed ex direttore della Fidae Liguria (Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie). "Ha intrattenuto rapporti senza precauzioni", esponendo la sua vittima al rischio di contagio, si legge ancora nel documento del Gio.Ilabusato dal prete non è stato infettatoIl sacerdote avrebbe contratto il virus anni fa in Africa: è stato lui stesso a dichiararlo agli investigatori, aggiungendo che era in cura e questo avrebbe ridotto il rischio di contagio.