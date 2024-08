Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 16.20 PERCORRENDO LA A91FIUNICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA estertna SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA LAURENTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASALE BANDITELLA E CASTAGNOLA DIREZIONE EUR A POMEZIA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE ALTEZZA PIAZZA MONTE ERCIE DIREZIONE COLLI DI ENEA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral