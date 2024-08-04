Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 16:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 16.20 PERCORRENDO LA A91 Roma FIUNICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA estertna SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA LAURENTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASALE BANDITELLA E CASTAGNOLA DIREZIONE EUR A POMEZIA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE ALTEZZA PIAZZA MONTE ERCIE DIREZIONE COLLI DI ENEA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA DIREZIONE ROMA AD OSTERIA NUOVA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE CODE TRA VIA CODEVIGO E VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO DIREZIONE ROMA A MACCARESE SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALEW VIALE MARIA TRA VIA DI PRAIA A MARE E VIALE ROSPIGLIOSI DIREZIONE VIA DEL CASALE DI SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 13:30 - FINO ALLE 18 DI OGGI CHIUSA LA SR4 BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA E IL KM 20 LOCALITÀ PIAN DE VALLI INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LAVORI INTERROTTA LA FL3 TRA CESANO E VITERBO, ALCUNI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS INTERROTTA ANCHE LA FL4 TRA CIAMPINO E I CASTELLI ROMANI. IN CORSO I RILIEVI E LE OPERAZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 12:30 - TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO ANDIAMO NELLA CAPITALE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO INCIDENTE ATTIVO INVECE SU VIA PONTINA , CON CODE TRA SPINACETO E TORDE CENCI IN DIREZIONE LATINA, POI TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
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