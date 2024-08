Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? La sua risposta definitiva e quel retroscena sui Claps

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 3 agosto 2024) Nonostante le voci di un imminente pensionamento che si rincorrevano da mesi,nonChi? e tornerà di nuovo alla conduzione del programma di Rai 3 a partire da settembre 2024. Lo ha confermato la giornalista in una lunga intervista a Repubblica, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con i familiari di Elisa, ai quali ha chiesto consiglio, per decidere se restare o meno. A Repubblica,ha spiegato perché ha deciso di restare: “Hanno giocato tanti fattori. Sono una spugna, assorbo il dolore, non è facile. Quando pensavo dire ho chiesto di occuparmi di politica o di libri. Ho parlato con Filomena e Gildoprima di decidere. Facendo Chi? ti senti utile” “Il mio saluto agli spettatori è stato: ci saranno tante altre puntate. Senza dire “con me”.