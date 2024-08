Chiacchiere alla stazione di Grosseto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Andavo a. Ho viaggiato col treno regionale estivo da Firenze a Orbetello, senza cambiare. Alle 18.03, due minuti in anticipo, ero già arrivato. Mi guardavo attorno sul marciapiede appena fuori ddi, aspettando gli amici. C’era un altro, mezza età, maglietta e calzoncini, baffi, tipo di bagnante urbano, aspettava anche lui qualcosa. “Che figa!”, esclama, e ammicca. “Dici a me? – dico, severo – Ho ottantadue anni!” “Ma no! – dice, spazientito – Là, la Lamborghini!”. “Ah – replico pronto – Io non ho mai avuto la patente in vita mia”. Poi mi sembra di essere stato troppo brusco, gli dico, incoraggiante: “Possiamo parlare di politica”. “Io? – dice, offeso – Io non ho nemmeno votato”. A quel punto dporta del bar dellaè uscito Giuliano, mi sono scusato col tipo e ho salutato. Proprio ora che cominciavamo a conoscerci.