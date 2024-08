Signore e signori c’è il dialetto A Vallefoglia torna il Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo il grande successo della prima edizione, aildelle commedie dialettali, una festa all’insegna del divertimento e dell’esaltazione del patrimonio linguistico territoriale. In piazza del Municipio è già stato allestito il palco, grande il doppio rispetto allo scorso anno, che dal 5 al 9 agosto ospiterà 5 diverse compagnie dialettali della provincia. Tutte le sere si inizierà alle 21 e l’ingresso sarà gratuito. Data la passione con la quale è stata seguita la kermesse, quest’anno saranno disposte in piazza quasi mille sedie. La prima compagnia a esibirsi sarà ‘Accademia’ di Pesaro, che lunedì 5 agosto porterà in scena ‘Cum girà a fni?’, una rappresentazione costruita in quattro atti che parlerà delle diverse fasi dell’amore. Martedì 6 agosto i ‘Nati per caso’ di Montecchio farà divertire i presenti con la commedia ‘I muros’.