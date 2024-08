Angela Carini la triste decisione dopo l’incontro con Khelif

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024), lacon– “Non me la sono più sentita di combatteremeno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta”. Così in un’intervista a «La Stampa»,, la 25enne pugile azzurra che ieri ha abbandonato46 secondi il match olimpico contro l’algerina Imane. (le foto), lacon«Ho voluto salire sul ring. Pensavo a mio padre, che per me è un esempio di vita, e agli sforzi che ho fatto per essere qui. Questa per me era la mia Olimpiade e volevo percorrere l’ultimo chilometro», ha affermato. Salire su quel ring è stato difficile? «Ho chiesto a mio padre che è lassù di darmi forza, qualsiasi cosa succeda sarò accanto a lui», ha confidato a “La Stampa” l’atleta.