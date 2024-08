ANDREA MINGARDI nominato AMBASCIATORE DI RICCIONE NEL MONDO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) Riceve il riconoscimento di “dinel, e aggiunge nuove date al tour.alSummer Jazz aGiovedì 1° agosto, il palco delSummer Jazz in Piazzale Ceccarini aha ospitato una serata indimenticabile in occasione del concerto di. L’artista ha festeggiato il suo compleanno in uno scenario festoso, circondato dal calore del suo pubblico e dalla bellezza della Riviera Romagnola. La serata ha assunto un significato ancora più speciale quando il cantautore e showman bolognese ha ricevuto dalla sindaca di, Daniela Angelini il prestigioso riconoscimento di “dinel”.