Inzaghi prosegue il lavoro e pensa a Rodriguez È lui il preferito – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentrela preparazione estiva ad Appiano Gentile, l’Inter continua a lavorare sia sul campo che sul mercato. Manca l’ultimo tassello per completare la squadra e come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, mistersi è già pronunciato a riguardo sottolineando la sua preferenza per Ricardo. MANCA SEMPRE MENO – Simonesta allenando la squadra in vista dell’amichevole di venerdì contro il Pisa, prevista per le 19:30. Il tecnico piacentino può contare su un gruppo quasi al completo, mancando solo alcuni nazionali ancora in vacanza, tra cui il capitano Lautaro Martinez. Testa sempre al mercato, ma senza fretta UNA PREFERENZA – Ilin maniera soddisfacente ad Appiano Gentile in attesa dei rientri degli ultimi Nazionali, ma sul fronte mercato resta ancora il tassello del famoso “braccetto” di sinistra da completare.