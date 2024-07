Tempo fa si vinceva di più Reazione a catena | la domanda che tormenta gli utenti sui social | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come ogni giorno, mercoledì 31 luglio è andata in onda una nuova puntata di, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano in gara le campionesse del gioco. Si tratta delle "Senza ghiaccio", un trio tutto al femminile composto dalle simpaticissime Elena, Giulia e Serena. A sfidarle questa volta ci sono i "Vai Vai Vai", una squadra formata da Andrea, Davide e Gianluca. I tre sono cresciuti insieme a Campi bisenzani. Ma Gianluca, invece, è nato in Svizzera, nel cantone tedesco. Anche se, come ammette lui stesso, non ha hai mai imparato la lingua. Le "Senza ghiaccio" si riconfermano però campionesse di. Il trio tutto al femminile è arrivato all'Ulimacon un montepremi di tutto rispetto: 103mila euro. Ma come sanno perfettamente tutti i telespettatori del quiz show di Rai 1, questo bottino è destinato ascendere.