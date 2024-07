Istituita la nuova Rete aziendale di cure palliative dell’Asl Toscana sud est

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – L’Azienda Aslsud est ha istituito ladi(RACP) per rafforzare le risposte ai bisogni delle persone assistite con patologia cronica evolutiva e dei loro familiari e caregiver. Lasi distingue per un approccio integrato nel forniredi alta qualità e nel garantire la piena accessibilità anche nei territori interni di area vasta. Promuove l’identificazione precoce di persone con necessità ditramite percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) specifici per patologia e, attraverso la definizione di piani di cura modulati sui bisogni dell’assistito e della sua famiglia/caregiver, garantisce il setting assistenziale più appropriato e la continuità tra livelli di intensità assistenziale differenti sin dalle fasi iniziali della patologia.