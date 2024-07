Keylor Navas al Monza | Un Colpo Sensazionale del Condor Galliani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Il calciomercato estivo 2024 ha riservato un grandedi scena:, il leggendario portiere costaricano, ha firmato con il. Questo trasferimento, orchestrato dal direttore sportivo Adriano, segna un momento storico per il club brianzolo, che continua a rafforzarsi per competere ad alti livelli in Serie A. Il portiere, 37 anni, è atteso oggi 30 luglio per le visite mediche. Arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto col Paris-Saint-Germain, una big dove per lui ormai non c’è più posto. Un Portiere di Classe Mondiale, noto per le sue prestazioni straordinarie con il Real Madrid e il Paris Saint-Germain, porta con sé un bagaglio di esperienza e talento che sarà fondamentale per il. Con tre Champions League vinte con il Real Madrid e numerosi titoli nazionali,è considerato uno dei migliori portieri della sua generazione.