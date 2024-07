Bergamo donna accoltellata e uccisa a Terno d' Isola Aveva chiamato lei i soccorsi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Omicidio la scorsa notte nella Bergamasca. Unadi 33 anni, Sharon Verzeni, è statad'poco prima dell'una di notte, in via Castegnate. La vittima è stata soccorsa in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena magià perso molto sangue. Portata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di, è poi deceduta. Indagano i carabinieri di Zogno. Il Comune did'ha messo i filmati delle telecamere di sorveglianza a disposizione degli inquirenti e, mentre si cerca l'arma del delitto, il sindaco Gianluca Sala ha fatto un appello a non buttare rifiuti fino al 3 agosto per aiutare le indagini. "Al momento non ci sono persone indagate", hanno riferito i carabinieri che stanno esaminando diverse piste.