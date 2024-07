Sud pontino divorato dalle fiamme | la situazione nel report dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024)prime luci dell’alba, il personale operativo deideldel Comando di Latina è impegnato in tre distinti incendi di vegetazione che stanno interessando le località di Lenola, Itri e Fondi. Incendio a Lenola: Intervento a Monte Schierano Il primo incendio è stato segnalato a Lenola, in località Monte Schierano. Lestanno devastando una pineta e una macchia mediterranea, coprendo circa 30 ettari. Due Canadair (Can 07 e Can 21) sono stati mobilitati e coordinati dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) deidelper contenere il rogo. Ilcontinua a propagarsi nonostante gli sforzi intensivi. Incendio a Itri: Operazioni a Vastomano/Monte Grande Un altro significativo incendio è in corso a Itri, nella località Vastomano/Monte Grande.