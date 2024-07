Ho vissuto in un ambiente violento e abusante ero depressa e ansiosa Si può sempre scappare io l’ho fatto da giovanissima | Ema Stokholma e il passato doloroso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La conduttrice e speaker di Rai Radio2, Ema, ha voluto condividere al Giffoni Festival alcuni aspetti della sua vita anche più cruenti per dare ai ragazzi in ascolto consigli preziosi. “La mia infanzia ha influenzato il mio carattere. – ha detto, come riporta Il Corriere della Sera – Ilcondiziona il presente, ma non deve condizionarti anche il futuro. Vado in analisi da dieci anni e senza di essa non avrei potuto godere delle cose che mi succedono. Ormai penso al futuro, non più alanche se mi ha segnata”. E ancora: “Hoin unmolto, eroda bambina però in fondo sapevo che quello che mi stava succedendo non era normale () Si può, si deve. Non si possono risolvere le questioni con persone abusanti e violente, che probabilmente non cambieranno mai.