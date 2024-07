Paolo Fox oroscopo di agosto 2024 segno per segno | tutte le previsioni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 luglio 2024) Come ad ogni fine mese anche questa voltaFox è tornato con le suestellari. L’astrologo più famoso d’Italia (che di recente ha parlato della sua vita privata) ha svelato quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Nuovi amori, flirt estivi, tanti soldi o bollette, problemi di coppia e liti? Cosa dicono gli astri per il vostro? Nel dubbio che sia unstellare per tutti noi.Fox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete La frase del mese è: Rimboccatevi le maniche. Potete contare su un cielo importante, però bisogna rimboccarsi le maniche perché risolvere ciò che non va è solo questione di tempo. È consigliabile organizzare degli eventi sul lavoro, ma anche una gita romantica con il partner. Toro Bisogna dire che ultimamente molte cose non sono andate a buon fine, ma non dovete disperarvi.