Errani-Zheng tennis Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una nuova occasione olimpica per Sara. Lata bolognese entra in extremis nel tabellone principale del torneo a cinque cerchi, dove sarà presente per la quinta volta in carriera, a causa delle rinunce di Elena Rybakina prima e di Daria Saville poi, mandando l’azzurra in rotta di collisione con la cinese Qinwen. Lata asiatica, numero 7 delle classifiche mondiali, ha brillato ad inizio anno con l’inaspettata finale agli Australian Open, ma si è portata a casa anche i quarti a Roma, prima di riuscire a vincere pochi giorni fa il primo torneo stagionale a Palermo. La sua esperienza al Roland Garros non fu però positiva, con l’uscita al terzo turno per mano di Elina Avanesjan. Il match tra Sarae Qinwensarà il primo sul campo 10 dalle ore 12.00.