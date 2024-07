Bonus Maroni posticipo pensione | primo pagamento 2 agosto per chi rinuncia a Quota 103

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Manovra di bilancio 2024 ha esteso per quest’anno l’accesso allaanticipata con il meccanismo di103, al tempo stesso viene prevista la facoltà dirvi, godendo del cosiddetto: l’incentivo al.Il diritto allaanticipata è riconosciuto al raggiungimento nell’anno corrente di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti descritti, laanticipata è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.