Lo sport in Francia è una questione di Stato | ancora oggi vincono i programmi sovietici di De Gaulle Guardian

(Di giovedì 25 luglio 2024) I francesi più anziani se la ricordano, la vergogna nazionale delle Olimpiadi di Tokyo del 1964. E quella dei Giochi di Roma quattro anni prima. Pochissime medaglie, ori nemmeno a parlarne. Una nazionale, la, che partecipava solo, senza vincere quasi. Ad Atlanta 1996 ecco invece 15 medaglie d’oro, 37 in totale. “Non fu un caso”, racconta sulPhilippe Auclair. Ci aveva pensato il generale de. “Il denaro pubblico affluì nellodalla metà degli anni ’60 in poi. Il centro di allenamento in quota di Saint-Romeu, nei Pirenei, fu aperto in tempo per aiutare gli atleti francesi ad acclimatarsi alle condizioni di Città del Messico durante i Giochi estivi del 1968. I lavori iniziarono al Parc des Princes nel 1970. L’Institut National du Football, che in seguito sarebbetrasferito a Clairefontaine, aprì i battenti a Vichy nel 1972.