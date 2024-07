Serata orientale alla Rocca ’Il seme magico’ | un inno all’onestà e all’innocenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una leggenda cinese, un venditore di oggetti magici e una storia che prende vita, una parola dopo l’altra. Questi sono gli ingredienti de ‘Il, lo spettacolo per famiglie portato in scena dcompagnia Teatro Perdavvero che andrà in scena all’arena delladi Ravaldino domani sera alle 21.15, nell’ambito della rassegna ‘Teatro Diego Fabbri estate’. La pièce, scritta da Marco Cantori che ne è anche interprete insieme a Diego Gavioli, è prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri. La vicenda è ambientata in Cina, dove un vecchio imperatore senza eredi non sa a chi lasciare il trono. L’uomo, così, decide di dare un semino ad ogni bambino dell’impero: "Il bambino che, dopo aver coltivato il suo semino, porterà il fiore più bello, diventerà il nuovo imperatore".