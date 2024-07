L’attore Thommy Schiavo precipita dal balcone di casa e muore | aveva 39 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024), attore noto per il ruolo di Zoinho nel remake della soap opera “Pantanal” del 2022, è morto all’età di 39dopo essere caduto daldella suaa Cuiabá, nello stato del Mato Grosso, in Brasile. Era appena tornato adopo una serata trascorsa con gli amici in un locale quando è avvenuta la tragedia. Secondo le informazioni rilasciate dalla Polizia Civile e riportate dalla Cnn Brasil,avrebbe perso l’equilibrio suldella sua abitazione al secondo piano di una palazzina,ndo da un’altezza di quattro metri. Le telecamere di sicurezza hanno registrato l’incidente, avvenuto dopo checonsumato alcol. Le immagini mostrano un momento fatale, un passo falso che ha spezzato prematuramente una vita e una carriera promettente.