Figc Abodi | Non sono preoccupato dal rinvio delle elezioni ma dal clima

(Di martedì 23 luglio 2024) Andrea, ministro per lo Sport e i Giovani, ha parlato a margine della premiazione della final six della premier league libica allo Stadio dei Marmi dell’incontro tra Gabriele Gravina e le componenti del calcio in: “Credo che sia stata presa la decisione giusta. C’era fiducia perché i colloqui della scorsa settimana aveva preso la direzione auspicata, ora dobbiamo approfittare del tempo a disposizione. Citutti i presupposti per iniziare una riforma“. “Nondal, ma solo dal. Ciò che conta è che sia rispettoso e che tenga conto dei doveri nei confronti del calcio e dei tifosi: vogliamo offrire loro un sistema che funzioni totalmente” ha aggiunto, che infine ha giustificato la sua assenza, definendola una “assenza presente“.