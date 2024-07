Tilt – Tieni il tempo | i giochi e come funziona lo show di Enrico Papi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 luglio 2024)il: ilodi. Squadre, concorrenti, castil? Il nuovo gamediva in onda su Italia 1 in prima serata da domenica 21 luglio 2024. Al suo fianco anche Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli in una sfida all’insegna della musica. Si tratta di unocompletamente dedicato alla musica, che vedrà tantissimi ospiti sfidarsi divisi in due squadre. Ecco. Concorrenti, squadre,, ospiti In ogni appuntamento conildue squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.