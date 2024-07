Sulle orme del nonno Il mago dei gioielli dalla Svizzera a Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Nella centralissima via Cavallotti, nel cuore di, si trova la gioielleria “L’Orafo“ di Giorgio Conconi, che insieme alla moglie Emilia Villa gestisce l’attività, nata nel 1975 come laboratorio di orologeria. L’azienda è passata di padre in figlio, avviata dalche aveva lavorato inpresso diverse aziende di orologi, imparando il mestiere sin da giovanissimo. Poi, tornato a, ha aperto il negozio di via Cavallotti, dapprima nel settore orologi e poi estendendo l’attività a gioielleria e orologeria dal 1977 in poi, seguendo l’andamento del mercato. Nei decenni le richieste della clientela sono cambiate, anche seguendo le fluttuazioni del borsino dell’oro. Quindi se fino agli anni ‘90 si vendeva molta oreficeria a peso, oggi il mercato del settore è più stagnante a causa del prezzo della materia prima andata alle stelle.