Combattiamo insieme contro il degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Manuela Vignoli e Manuela Nanetti sono socie di Mastri Cartai & dintorni, in via San Vitale. Qui, le porte sono aperte per l’iniziativa. Vignoli, Nanetti, che ne pensate della campagna? "È un ottimo progetto, che riflette la condizione del negozio: luogo di riparo per i cittadini. E l’iniziativa ci coinvolge pienamente". In che senso? "Comprendiamo la condizione di insicurezza in prima persona, perché da quando la strada è bloccata a causa del cantiere (della Garisenda, ndr) la sicurezza è venuta meno. Ora affrontiamo il periodo estivo, in cui le ore di luce sono maggiori. Ma d’inverno lo scenario si incupisce. Dovremo fare attenzione e capire come si evolverà il quadro". Cosa avete notato di diverso? "La microcriminalità si confonde più facilmente in una strada chiusa, come San Vitale, dove non passano più mezzi, nemmeno quelle delle forze dell’ordine.