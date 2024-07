Cambiaghi voglia di Bologna | La Champions un sogno voglio essere pronto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Casteldebole (), 18 luglio 2024 – Nel segno di “Orso”. Nicolòda Monza si presenta senza fronzoli, con grande umiltà ma anche con la consapevolezza di chi sa di potersi ritagliare un ruolo importante neltargato Vincenzo Italiano, con un percorso che tutti si augurano possasimile a quello fatto proprio da Riccardo Orsolini in rossoblu. “Fare il percorso che ha fatto lui sarebbe un onore per me - confessa il jolly offensivo - Fa tantissimi gol perun esterno. Sarebbe un onore, anche raggiungere la Nazionale, è uno dei sogni che ho. Spero un giorno di diventare quello che Orso rappresenta per il”.