Come un uomo La frase di Taylor Swift che fa impazzire la sinistra | Patriarcato!

(Di martedì 16 luglio 2024) Carlo Verdelli, già direttore editoriale della Rai più intelligente, quindi direttore di un Oggi non più da barbieri ma da sciure, contesta le parole dia San Siro: «Mi fate sentire potenteun». «Avesse detto “mi fate sentire potenteuna donna”», sentenzia Verdelli su X, «non cambiava il mondo ma lo spingeva un po' più avanti». Ed ecco. Più che con la canicola estiva, è forse con l'inverno che si spiega il fenomeno. Inverno demografico, s'intende, e conseguente innalzamento dell'età media. Ché se i trenta sono i nuovi tredici, oggi, l'età adulta è la meglio gioventù Ed eccoci a San Siro dove, ieri e ieri l'altro, le oltre 60mila fan accorse per la Valchiria in tour (“Eras tour”) erano all'incirca trentenni che il biglietto avevano acquistato,quindicenni in estasi, l'anno scorso (a novembre 2023 era già tutto esaurito); così, a latere delle fan (o fanatiche, fate voi), erano i critici più adulti, e sibillini, che twittavano un po' frettolosamente.