Letizia e Paolo Masella vanno a convivere? C’è una cosa che ora soffriamo

(Di lunedì 15 luglio 2024)Petris epreparano la convivenza? La coppia potrebbe andare a vivere insieme A quasi quattro mesi dalla fine del Grande Fratello, i Paoleti,Petris efanno le prove di convivenza, dopo aver ormai appurato che vivere l’uno lontano dall’altra sta diventando sempre più complesso. Intervenuti tra le colonne di Eva Tremila i due ex gieffini hanno raccontato la sofferenza nel vivere separati: “All’inizio pensavo che com la distanza mi potesse stufare – ha confidato il giovane macellaio romano – invece quando non ce l’ho vicina a Roma mi da fastidio non averla nel letto”. LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show, colpo di scena: Beatrice Luzzi nel cast? In una precedente intervista concessa a Casa Chi,aveva esternato così i suoi sentimenti per: “Io mi sono follemente innamorato.